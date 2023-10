Quem tem moedas de 50 centavos assim pode conseguir quase R$ 6 mil

Se você costuma guardar moedas na bolsa, carteira, mochila ou mesmo um cofrinho, saiba que é bom repensar isso e dar uma conferida, pois elas podem valer muito mais do que você pensa.

Isso porque o perfil no TikTok RNF Coleções fez uma postagem chamando atenção para um fato inusitado.

A publicação mostrou moedas de 50 centavos que, juntas, podem valer mais de R$ 5 mil.

Moeda de 2010

A moeda fabricada em 2010, conforme aparece na postagem, é outra raridade de 50 centavos cuja validade está com um erro diferente.

Dá para ver que ela foi produzida com o anverso trocado com uma moeda de 5 centavos. O busto de Tiradentes é que aparece, ao invés do busto do Barão de Rio Branco.

Segundo análise do livro de moedas brasileiras raras, se você tiver o modelo com o anverso trocado, pode chegar a conseguir uma recompensa de R$ 4 mil.

Moeda de 2012

Já o outro item raro e valioso é o modelo de 50 centavos cunhado em 2012. A raridade deste artefato está contida em um erro que a fez ser fabricada sem o número zero. Na cunhagem, aparece apenas o número 5.

De acordo com dados do livro de moedas brasileiras raras, uma moeda de 50 centavos com essa falha de fabricação vale R$ 1600,00.

No total, as duas moedas podem valer um montante acumulado de, nada mais, nada menos que, R$ 5.600!

Confira o vídeo completo da análise: