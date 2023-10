Bebê de 1 mês sequestrado pelo pai em Anápolis é entregue para mãe

O bebê de apenas um mês de vida que foi sequestrado pelo pai, neste domingo (08) em Anápolis, já está de volta com a mãe.

O avô paterno acionou a Polícia Militar (PM) e contou que Daniel Francisco Lopes, de 28 anos, havia deixado a criança com ele.

Imagens publicadas pelo Portal 6 mostraram o exato momento em que o barbeiro invadiu a casa da ex-companheira e levou à força o bebê.

Forças de segurança do município estiveram por cerca de 12h mobilizadas na operação. Após o resgate na casa do avô paterno, as equipes levaram a criança à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC) e entregaram à mãe.

Daniel Francisco Lopes segue sendo procurado. Além do sequestro, ele também agrediu a ex-companheira e causou danos à residência dela.