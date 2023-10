Procura-se bebê de 1 mês sequestrado pelo pai em Anápolis

As forças de segurança pública de Anápolis se mobilizam desde a manhã deste domingo (08) para resgatar um bebê de apenas um mês levado pelo pai, em uma casa no bairro Boa Vista.

O Portal 6 apurou que Daniel Francisco Lopes teria problemas psiquiátricos e já havia ameaçado fazer o que fez.

Ele, que não aceita o término do relacionamento, também chegou a dizer que mataria a criança.

Com o passar das horas, o desespero da família da mãe do bebê aumenta. Sobretudo, pelo fato de que o menor foi levado vestido apenas com fraldas e só se alimenta do leite materno.

Qualquer informação sobre o paradeiro do homem e do bebê pode ser dada diretamente ao 190, número de atendimento da Polícia Militar (PM).