6 segredos que explicam a felicidade dos garçons que trabalham em bar

O garçom do bar é um mestre da hospitalidade, da simpatia, do bom atendimento e está sempre pronto para receber os clientes com um sorriso caloroso, além de lhe trazer aquela gelada e uma boa comida.

Com um pouco de agilidade e carisma, ele transforma simples pedidos em experiências memoráveis. Seu trabalho é um elo essencial na manutenção da vida noturna.

No bar, o garçom que trabalha neste ambiente de bebidas, comidas, encontro com os amigos e até dates pode encontrar a felicidade de várias maneiras.

Pensando nisso, separamos para você alguns possíveis possíveis segredos que eles não chegam a revelar:

1. Interações sociais

O contato direto e frequente com clientes em um bar permite que os garçons construam relacionamentos e interajam com pessoas diferentes, o que pode ser muito gratificante pessoalmente e mentalmente.

2. Ambiente descontraído

Bares muitas vezes têm um ambiente descontraído e amigável, o que pode tornar o trabalho mais agradável de se fazer.

Alguns possuem brinquedoteca para crianças, playgrounds para adultos, locais de descanso, área para fumantes e até reservados para aquelas pessoas que desejam um ambiente mais aconchegante e íntimo.

3. Trabalho em equipe

Trabalhar em conjunto com colegas pode criar um senso de camaradagem e pertencimento, contribuindo para a felicidade no trabalho.

E, com estes profissionais, não podia deixar de ser diferente. Um está sempre precisando do outro. Quando um atendente está ocupado, o outro aparece para suprir aquele pedido e assim vai tocando o barco.

4. Flexibilidade de horários

Muitos bares oferecem horários flexíveis, o que pode ser benéfico para os garçons conciliarem trabalho e vida pessoal.

Alguns atendem pela manhã, outros na parte da tarde, enquanto que outros servem o período da noite/madrugada. Tem vaga e disponibilidade para qualquer turno que eles queiram trabalhar.

5. Gorjetas

A possibilidade de receber gorjetas pode ser um incentivo financeiro adicional que contribui para a satisfação no trabalho.

Dependendo do bom atendimento, simpatia e agilidade no pedido, alguns chegam a faturar muito bem em uma simples noite de prestação de serviço ao consumidor.

6. Poder experimentar os pratos da casa

O garçom é a porta principal de representação do atendimento da casa. Então nada mais que importante e justo que ele seja um conhecedor do cardápio de comidas e bebidas oferecidos.

Sabe aquelas comidas gostosas que os clientes pagam caro para experimentar? Eles podem curtir um pouco totalmente de graça pois, afinal, é o trabalho deles estar por dentro do que sabor e o que é servido onde trabalham.

