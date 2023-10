Bebê sequestrado em Anápolis precisou ser levado ao hospital

Após ser sequestrado pelo próprio pai na tarde deste domingo (08), em Anápolis, o bebê de apenas um mês precisou ser levado até o hospital, por apresentar mal-estar e bastante vômito.

Ao Portal 6, a mãe da criança, Jéssica Fernandes, revelou que, ao receber de volta o filho, ele apresentava tontura e vomitava muito. Ela, então, o levou para receber atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrico do município.

“Pela situação, acreditamos que deram leite normal para ele, que até então só tomava leite materno. Fui com ele para o Instituto Médico Legal (IML), onde fizeram o corpo de delito para ver se estava tudo bem. Depois, fomos para a UPA Pediátrica”, detalhou a genitora.

Felizmente, nada de mais preocupante foi constatado e o bebê já se encontra junto da mãe, e em um bom estado de saúde.

“Ele já está comigo e melhorou, passou bem a noite e já voltou para o peito. Queria agradecer a preocupação de todos que entraram em contato”, completou Jéssica.

Em tempo

Após vivenciar momentos de horror, na tarde deste domingo (08), ao ter a casa invadida pelo ex-marido e pai do próprio filho, portando uma faca e exigindo a criança, Jéssica passou várias horas sem notícias do paradeiro do pequeno.

O avô paterno da criança foi quem a devolveu à mãe, através da Polícia Civil (PC). Forças policiais do município estiveram mobilizadas na ação por cerca de 12h, mas o jovem segue sendo procurado.

Além do sequestro, Daniel Francisco Lopes, de 28 anos, também agrediu a ex-companheira e causou danos à residência dela. Em cenas, gravadas por câmeras de segurança, é possível ver o exato momento que ele invade a residência e depois foge com o bebê.