Filho pega arma em casa, mata pai e tira a própria vida após discussão

Um homem, de 40 anos, matou o pai e tirou a própria vida após uma discussão em Acreúna, no Centro-Oeste goiano. No local, a Polícia Militar (PM) apreendeu diversas munições assim como armas de fogo.

O caso chocante aconteceu na tarde de sábado (07), sendo que as informações foram divulgadas nesta segunda-feira (09). Desse modo, por volta das 15h, o filho estava na casa do genitor, de 62 anos, trabalhando em conjunto na confecção de uma cerca.

Então, uma discussão se iniciou entre os familiares, o que levou o suspeito a voltar para casa e pedir à esposa que retirasse as armas das capas, sendo uma espingarda de calibre .12 e outra .22.

O motivo seria para que fosse possível lavar as capas. No entanto, o homem pegou uma das armas e se dirigiu novamente à casa do pai, com a explicação de que levaria a espingarda ao idoso.

Minutos depois de ter saído, o filho retornou e contou à esposa que havia matado o pai e que pretendia tirar a própria vida. Contudo, ela só acreditou na afirmação quando escutou o primeiro disparo, que não acertou o suspeito. Logo em seguida, ele atirou mais duas vezes contra si e faleceu.

Ao ser acionada, a PM isolou o local imediatamente, além de pedir apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU). Dentro da residência, foi encontrada a outra espingarda e diversas munições, também presentes no carro do suspeito.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve presente para fazer a perícia do local e a coleta dos corpos. Já as armas foram apreendidas para análise posterior.