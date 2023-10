Governo de Goiás está com seleção aberta para mais de 60 vagas; últimos dias para se inscrever

Está chegando à reta final o prazo para inscrições no processo seletivo da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e pesquisa Agropecuária (Emater).

Os candidatos terão até esta terça-feira (10) para fazer o registro na seleção e concorrer a uma das 63 vagas disponíveis.

Vale destacar que as oportunidades de emprego são para 59 municípios goianos, contemplando os níveis médio e superior de ensino.

O salário oferecido é de R$ 2.500, além de vale alimentação no valor de R$ 500, para uma jornada de trabalho de 40h semanais.

As inscrições devem ser feitas por meio do Portal de Seleção do Estado de Goiás, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 15.

Quem se candidatar será avaliado por meio de análise curricular e entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

Para mais informações, leia o edital.