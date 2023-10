CCR faz alerta para que vai passar pelo Aeroporto de Goiânia no feriado

O feriado de Nossa Senhora Aparecida será na próxima quinta-feira (12), o que oferece a oportunidade para pode emendar com o fim de semana e viajar. Diante disso, a expectativa do Aeroporto de Goiânia é de receber aproximadamente 50 mil passageiros entre os dias 11 e 15 de outubro.

Devido ao aumento do fluxo de viajantes, a CCR Aeroportos, concessionária que administra o Aeroporto Santa Genoveva, destacou algumas orientações para quem vai passar pelo local.

Entre eles, a concessionária apontou para a necessidade de certificar de que está com um documento de identificação válido, como carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, profissional, de identificação funcional e passaporte.

Além disso, realizar o check-in online, sempre que possível, é uma dica para quem busca agilizar o processo de embarque.

Outra orientação é verificar as políticas de bagagem da companhia aérea escolhida, com foco nas dimensões e peso das malas. Isso porque extrapolar os limites pode significar problemas, além do pagamento de taxas.

“É aconselhável etiquetar sua bagagem com informações de contato atualizadas, a fim de facilitar a localização em caso de extravio”, adicionou a CCR.

Quanto ao horário ideal para chegar no aeroporto, é aconselhável estar no local pelo menos duas horas antes da partida, visto que contratempos são possíveis, como filas demoradas no check-in e controle de segurança.

Movimento crescente

De acordo com a CCR Aeroportos, o local tem recebido cada vez mais viajantes. Entre os 25 maiores aeroportos do Brasil, somente sete registraram um número de passageiros acima da média pré-pandêmica.

Assim, entre janeiro e julho de 2023, foi registrado um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2019, segundo dados da Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC).