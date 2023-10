Motorista de carreta fica preso às ferragens e morre no dia do aniversário após acidente na BR-153

Um acidente de trânsito, ocorrido na BR-153, em Professor Jamil, município da região Sul de Goiás, acabou sendo fatal para o motorista de uma carreta.

Ele transportava, na noite desta terça-feira (10), uma carga de 27 toneladas de frango, quando acabou perdendo o controle do veículo, na altura do km 584.

O condutor havia saído de Itaberaí, com destino ao porto de Santos (SP).

Durante a rota, ele falhou ao executar uma curva, seguindo em frente e saindo da pista. O veículo então capotou e parou no canteiro central da via.

Após o acidente, a vítima ficou presa às ferragens do veículo e acabou não resistindo. Socorristas foram acionados para realizar o resgate do corpo.

Ao verificarem os documentos dele, as autoridades confirmaram um fato ainda mais triste na fatalidade – o aniversário do motorista era justamente na data do acidente, quando ele completava 47 anos.