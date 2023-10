Quem guardou alguma dessas moedas de R$ 1 pode ter direito a R$ 7 mil

Com o passar do tempo, moedas guardadas em cantos da casa, cofrinhos e afins podem se tornar adereços valiosos e especiais no futuro.

Devido à fabricação, ano de produção ou erro de tiragem, por exemplo, elas podem chegar a valer muito mais que aparentam em seus valores nominais.

A numismática, nomeação dada para a coleção desse tipo de item estourou de sucesso no Brasil e tem conquistado milhares de colecionadores de moedas pelo mapa.

Existem algumas produções raras de moedas comemorativas de 1 real que podem atingir valores enormes, chegando aí aos R$ 7 mil.

Esses modelos são emitidos para celebrar eventos ou personalidades importantes de época do Brasil ou do mundo.

Abra o seu cofrinho, confere na sua carteira, pois separamos para você 19 moedas raras de R$ 1 real que podem valer uma boa grana no mercado de colecionadores:

1 – Moeda de 1 Real 50 anos do Banco Central com reverso invertido. Pode valer até R$ 1.350.

2 – Moeda de 1 Real 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos, emitida em 1998. Pode valer até R$ 550.

3 – Moeda de 1 Real Centenário de Juscelino Kubitschek com reverso invertido. Pode valer até R$ 550.

4 – Moeda de 1 Real 25 anos do Real (Moeda Beija-Flor) com reverso invertido. Pode valer até R$ 550.

5 – Moeda de 1 Real Beija-Flor inclinada, com reverso virado em relação ao anverso. Pode valer até R$ 300.

6 – Moeda de 1 Real 40 anos do Banco Central com reverso horizontal na direita. Pode valer até R$ 250.

7 – Moeda de 1 Real 40 anos do Banco Central com reverso horizontal na esquerda. Pode valer até R$ 200.

8 – Moeda de 1 Real 50 anos do Banco Central com reverso horizontal na esquerda. Pode valer até R$ 250.

9 – Moeda de 1 Real Beija-Flor com reverso horizontal na direita. Pode valer até R$ 250.

10 – Moeda de 1 Real Beija-Flor com reverso horizontal na esquerda. Pode valer até R$ 250.

11 – Moeda de 1 Real Juscelino Kubitschek com reverso horizontal na esquerda. Pode valer até R$ 250.

12 – Moeda de 1 Real Juscelino Kubitschek com reverso horizontal na direita. Pode valer até R$ 250.

13 – Moeda de 1 Real 25 anos do Real, também conhecida como Moeda Beija-Flor, emitida em 2019. Pode valer até R$ 80.

14 – Moeda de 1 Real 40 anos do Banco Central com data deslocada. Pode valer até R$ 40.

15 – Moeda de 1 Real 50 anos do Banco Central com data. Pode valer até R$ 40.

16 – Moeda de 1 Real Beija-Flor com data. Pode valer até R$ 60.

17 – Moeda de 1 Real Centenário de Juscelino Kubitschek, lançada em 2002. Pode valer até R$ 120.

18 – Moeda de 1 Real 40 anos do Banco Central. Pode valer até R$ 120.

19 – Moeda de 1 Real 40 anos do Banco Central com data marcada deslocada. Pode valer até R$ 40.