Senac abre inscrições para cursos gratuitos em Anápolis; matriculados têm direito a passagem de ônibus

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Anápolis divulgou 10 cursos gratuitos que estão com inscrições abertas no município.

Destes, nove são destinados para o público feminino, por estarem vinculados ao projeto As Marias.

A iniciativa, realizada pelo Senac em parceria com Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) tem como intuito capacitar mulheres em vulnerabilidade social, gerando oportunidades e facilitando o acesso ao mercado de trabalho.

As vagas são limitadas e quem fizer o cadastro terá direito a crédito de vale transporte (VT) no cartão da Urban, para as aulas presenciais.

Para se matricular, o interessado deverá ir à sede do Senac Anápolis – Avenida Senador José Lourenço Dias, número 678, Centro – com documentação pessoal em mãos.

Mais informações podem ser acessados pelo telefone 62 3902-1300, que atende tanto via WhatsApp quanto ligação.

Cursos gratuitos

Das dez formações ofertadas, apenas a de Atendente de Farmácia será aberta para o público em geral e em formato de ensino à distância (EaD).

A carga horária é de 240h, com aulas de segunda a sexta, entre 14h e 17h, no período de 05 de dezembro até 10 de 04 de 2024.

Confira a seguir as demais vagas, destinadas ao projeto As Marias:

Assistente Administrativo 160h

Período: 20 de novembro até 25 de janeiro de 2024

Horário: 2ª a 6ª (13h30 às 17h30)

Cuidador de Idoso 160h

Período: 07 de novembro até 31 de janeiro de 2024

Horário: 2ª a 6ª (14h às 17h)

Assistente de Marketing e Vendas 160h

Período: 20 de novembro até 25 de janeiro de 2024

Horário: 2ª a 6ª (13h30 às 17h30)

Assistente de Recursos Humanos 160h

Período: 13 de novembro até 19 de janeiro de 2024

Horário: 2ª a 6ª (8h às 12h)

Atendimento ao Cliente Nas Redes Sociais 20h

Período: 09 de novembro de 2023 a 07 de dezembro

Horário: 5ª (13h30 às 17h30)

Técnicas de recepção e secretariado 60h

Período: 1º de novembro a 08 de dezembro

Horário: 2ª, 4ª, 6ª (13h30 às 17h30)

Custos e Formação de Preços 20h

Período: 25 de outubro a 09 de novembro

Horário: 4ª e 5ª (13h30 às 17h30)

Apresentação Pessoal e Qualidade no Atendimento 20h

Período: 18 de outubro 10 a 26 de outubro

Horário: 4ª a 6ª (08h às 12h)

Fotografia Comercial com Celular 20h

Período: 07 de novembro a 05 de dezembro

Horário: 3ª (13h30 às 17h30)