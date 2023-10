Anápolis corre o risco de perder a Delegacia da Receita Federal e consequências serão graves

Após brigar pelo Centro Internacional de Distribuição de Correios, Anápolis está passando um novo sufoco que poucos sabem.

É que a Delegacia Fiscal, importante órgão da Receita Federal, pode transformar-se em uma mera agência a partir de uma restruturação do órgão em Goiás — que entende que deveria estar apenas em Goiânia.

Fontes ouvidas pela Rápidas sustentam que esse processo estaria ocorrendo de forma transparente, sobretudo com os servidores. Por isso, não se saberia quais foram os critérios adotados para que a cidade fosse escolhida para estar entre as “rebaixadas”.

“No momento existem 90% de chances que seja rebaixada à uma agência. Isso significa que contribuintes e empresários que precisam de um atendimento diferenciado precisarão se dirigir a Goiânia”, explicou um servidor ouvido pela Rápidas.

A mudança na natureza do órgão pode impactar diretamente no Centro Internacional de Anápolis, pois a Receita Federal precisa realizar vistoria em todos os produtos que chegam no Brasil vindos do exterior.

Outro temor que existe é de que novas empresas não se instalem em Anápolis por este motivo, abrindo espaço para que Aparecida de Goiânia seja mais atrativa para novos negócios.

“Um empresário que vai fazer um investimento em Goiás, ele tem a opção de Anápolis e Aparecida. Quando ele perguntar onde os problemas com a Receita Federal são resolvidos e responderem que é em Goiânia, ele vai optar pela cidade mais próxima”, analisou outro servidor da Receita ouvido pela Rápidas.

Vale lembrar que recentemente Aparecida lançou um Distrito Agroindustrial, aos moldes do DAIA.

Para evitar o fechamento da Delegacia Fiscal, o vereador Jakson Charles (PSB) enviou a Brasília uma moção de apelo com a assinatura de todos os vereadores de Anápolis.

O servidor destaca que a pressão dos políticos da cidade é um barulho, mas que ele precisa encontrar eco entre os políticos goianos em Brasília.

“É necessária uma articulação junto com a ministra Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) para que a decisão seja revertida.”

Projeto que prorroga contratos de temporários em Goiânia é aprovado

Sob protestos do cadastro de reserva do último concurso, a Câmara de Goiânia aprovou em segunda votação o projeto que amplia o contrato dos servidores temporários até o dia 31 de dezembro deste ano.

Segundo a vereadora Kátia Maria (PT), a matéria foi aprovada para evitar um “colapso na educação”, mas que é necessária a convocação dos aprovados.

Deputado usa tribuna da Assembleia para desafiar Lula

Após chamar o presidente Lula (PT) de “verme e condenado” na tribuna da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o deputado estadual Clécio Alves (Republicanos) desafiou o petista a processá-lo.

A fala ocorreu após o parlamentar exibir um vídeo onde mostra o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) recebendo um apoiador do grupo Hamas em Brasília.

Essa não é a primeira vez que Clécio sobe na tribuna para atacar Lula e o PT.

Mudança no comportamento de Dominguinhos chama a atenção de vereadores

A postura do presidente da Câmara de Anápolis durante as sessões desta semana chamou a atenção dos colegas da Casa.

Acostumados com o comportamento combativo e desrespeitoso por parte de Dominguinhos, vereadores ficaram surpresos com a maneira ponderada com que foram conduzidos os trabalhos na últimas sessões.

O presidente, inclusive, a ser elogiado publicamente pelos vereadores José Fernandes (MDB) e Seliane da SOS (MDB).

No entanto, existem aqueles que acreditam que esta conduta não deve durar muito tempo. “Vamos ver até quando ele consegue manter este personagem”, confidenciou um edil à Rápidas.

Rafael Arruda é escolhido para integrar grupo que discute Reforma Tributária na AGU

Procurador-geral do estado, Rafael Arruda foi um dos escolhidos para integrar o grupo de trabalho (GT) da Advocacia Geral da União (AGU) para discutir a Reforma Tributária.

O GT é comandado por Jorge Messias, titular da AGU, e conta com os procuradores do Ceará, Mato Grosso e São Paulo.

Mesmo longe da Santa Casa, Padre Clayton ainda mostra força

Ex-diretor da Santa Casa de Anápolis, Padre Clayton deu uma demonstração da força que ainda possui na instituição nesta semana.

Ele foi convidado para a cerimônia de entrega de um tomógrafo de última geração e foi frequentemente lembrado por aqueles que discursaram no evento.

“O que temos aqui é por você”, disse o Bispo Auxiliar de Anápolis, Dom Dilmo Franco de Campos.

Presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB) pediu uma salva de palmas para o religioso. Ele também foi lembrado nos discursos de deputados como Amilton Filho (MDB) e Coronel Adailton (SD).

Nota 10

Para as atletas paralímpicas goianas Thais Severo e Lethicia Rodrigues, que conquistaram quatro medalhas na disputa de um torneio na Argentina.

Thais conquistou três ouros, enquanto Lethicia voltou para a casa com uma de bronze.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia, pela lentidão para controlar o trânsito na capital após as chuvas que caíram na capital e deixaram semáforos inoperantes.

Motoristas ficaram à própria sorte e tiveram que se arriscar para chegar em casa em segurança.