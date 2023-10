Empresas oferecem curso gratuito de TI e oportunidade para trabalhar em Goiás

A startup Poli – instituição voltada para o comércio conversacional e que visa facilitar a comunicação de pequenas e grandes empresas -, em parceria com as instituições Able, Polichat e Auvo Tecnologia, está oferecendo cursos de TI gratuitos com vagas de emprego, em Goiás.

As oportunidades estão sendo ofertadas por meio do Programa Vendedor Inside Sales, que visa encontrar mão de obra especializada nas áreas de vendas e fornecer oportunidades de capacitação gratuitas para os profissionais.

Os interessados em uma das oportunidades devem se inscrever por meio do site https://www.ablebrasil.com/. O prazo para candidatura é até o dia 20 de outubro.

Conforme divulgado no cronograma, a formação terá duração de seis semanas e será focada no ensino das técnicas de Vendedor Inside Sales, com aulas teóricas e práticas, além de dinâmicas coletivas.

Também haverá testes complementares no dia seguinte após a finalização do período de inscrição.

De acordo com o CEO da Poli, Alberto Filho, a iniciativa surgiu após algumas empresas demandarem a contratação de funcionários em funções que seguem disponíveis.

“A ideia surgiu da necessidade de preencher vagas de emprego na área de vendas das empresas Auvo Tecnologia e Polichat que oferecem constantemente oportunidades que não são preenchidas. Para resolver esse problema, a Poli decidiu oferecer um curso de treinamento de 6 semanas para capacitar os inscritos e suprir essa demanda”, disse ao STG News.