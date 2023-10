Identificado homem que morreu após capotar veículo na BR-060, em Goiânia

Foi identificado como sendo Antonio de Paula Sousa, de 56 anos, o motorista que morreu durante um grave acidente de trânsito na BR-060, no Setor Jardim Botânico, em Goiânia. O caso aconteceu nesta quinta-feira (12).

A fatalidade ocorreu no momento em que a vítima trafegava pela via, na altura do km 171, em um Chevrolet Classic, sentido Guapó até a capital.

De repente, por motivos ainda não revelados, o motorista acabou perdendo controle de direção do veículo, indo para o lado direito da pista e colidindo contra a escada de uma passarela que estava no local.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e compareceu no endereço. Apesar dos socorros, a vítima não resistiu e teve o óbito confirmado.

Além dos militares, também estiveram presentes no local a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML).