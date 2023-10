Ainda neste mês de outubro, haverão um turbilhão de mudanças para alguns signos que vão sofrer um golpe, mas sairão mais fortes depois.

Isso porque, no próximo dia 14 de outubro e no dia 28 do mesmo mês acontecerão dois eclipses (um solar na Lua Nova em Libra e um lunar na Lua Cheia em Touro, respectivamente).

Com os dois fenômenos astronômicos, a vida de algumas casas astrológicas poderão sentir muita interferência, para começar com as máscaras caindo, verdades vindo à tona e um sentimento de amadurecimento incomparável.

Preparem-se para o choque que será ao perceber a rasteira que virá fortemente. Depois da queda, a calmaria virá com uma força de resiliência incomparável. Confira quais serão as casas mais afetadas.

3 signos que vão sofrer um golpe, mas sairão mais forte depois:

1. Touro

Os taurinos que se segurem, pois o baque poderá ser daqueles e em breve. Os nativos estiveram depositando muita confiança em pessoas superficiais nos últimos tempos e poderão ser surpreendidos com uma notícia nada agradável.

Essas amizades supérfluas estão desejando tomar tudo o que vocês tem.

2. Leão

Os leoninos também vão precisar segurar a barra quando as máscaras de pessoas próximas e queridas caírem radicalmente. A decepção será inevitável.

Mas não dá para parar a vida por conta dos traidores e invejosos. Fique de olhos abertos no ambiente de trabalho. Quando toda a tempestade passar, vocês ficarão blindados de gente falsa, acreditem!

3. Capricórnio

Os capricornianos também podem se decepcionar radicalmente nos próximos dias com quem eles tanto confiavam. Esses dois eclipses servirão para clarear o jogo de uma forma dolorosa.

Mas não se assustem! Pessoas ruins precisam sair para que as novidades cheguem (para ficar e somar).

Dias melhores estão por vir! Não fujam do destino e nem tentem se esconder atrás das muralhas que criam!

