6 atitudes dos homens que as mulheres gostam, mas não contam para eles

Pode não parecer, mas existem muitas atitudes que as mulheres se amarram nos homens, mas elas ficam um pouco acanhadas de falarem.

É por isso que hoje trouxemos uma lista que vai te ajudar bastante a deslanchar aquele lance com a gata!

6 atitudes de homens que as mulheres gostam, mas não contam para eles:

1. Bagagem cultural

Começando nossa lista, as mulheres esperam boas horas de diálogo, cheias de experiências incríveis e histórias legais ao lado de um homem.

O que acontece é que para elas, possuir uma bagagem cultural fascinante em relação a diversos assuntos, como viagens, história e arte é algo muito encantador.

2. Tomar iniciativa

A mulherada busca nos homens iniciativa e isso pode ser um verdadeiro artifício para conquista.

Afinal, o que elas querem é alguém para dizer o que pensa e não economizar na hora de ser o primeiro.

3. Constância

É muito comum os homens não manterem uma constância quando estão se relacionando com as mulheres e isso é um grande problema visto por elas.

O que acontece é que eles tendem, de uma hora para outra, mudar completamente de comportamento, abandonando aquela graciosidade do início da relação.

Sendo assim, a constância dentro de um relacionamento é algo que conquista elas com facilidade.

4. Não pensar no passado

Se você carrega decepções do passado, seja no amor ou qualquer outra área da sua vida, saiba que as mulheres não querem saber disso.

Por mais que isso seja fruto de experiências, para elas é importante ter alguém desapegado ao passado e a outros relacionamentos.

5. Possuir postura

Outra coisa que elas buscam em um homem é postura!

Em outras palavras, o que queremos dizer é que elas querem alguém que sabe como se comportar em cada lugar, conseguindo transparecer seus valores a qualquer um apenas pela sua linguagem corporal.

6. Bom gosto para livros e filmes

Por fim, voltando à parte de bagagem cultural.

Pode não parecer, mas um cara que tem um bom gosto para filmes e livros, possuindo um vasto repertório, se torna um partidão para elas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!