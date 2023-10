Anapolina tatua data de festival, mas ganha terrível surpresa nesta sexta-feira (13)

“Nunca brinquem com uma sexta-feira 13”. Foi essa a dura lição que a anapolina Ana Julia Souza sentiu na pele ao descobrir que o festival Tomorrowland, marcado para esta sexta-feira (13), havia sido cancelado.

Até aí, apesar de ser um infortúnio, tudo na normalidade, uma vez que não é tão absurdo assim eventos sofrerem imprevistos e mudarem o cronograma. Acontece, que bastante ansiosa para o dia, ela acabou tatuando a logo e data do show no tornozelo.

Em um vídeo postado no Instagram, a engenheira civil compartilhou o ocorrido, levando a situação da maneira mais leve possível.

Nas imagens, ela mostra o momento no qual estava no estúdio sendo tatuada e em seguida vendo, no jornal, que devido às fortes tempestades, o evento havia sido cancelado.

Nos comentários, os usuários se compadeceram com o relato, mas ainda fizeram algumas piadas.

“Um evento literalmente marcante”, brincou um internauta. “Eu estava triste, mas agora estou menos desapontado. Sempre tem alguém pior”, desabafou outro.