De Aparecida de Goiânia para o mundo: menina de 8 anos se torna Miss Universo Mirim

Em uma ascensão cada vez mais notável, a pequena Luyara Angel, moradora de Aparecida de Goiânia e estudante do primeiro ano de escola pública, mostrou que não está para brincadeira quando o assunto é o mundo das passarelas.

Isso porque, com apenas 8 anos, já tem uma baita bagagem na área, além de coroações como Miss Brasil e – mais recentemente – Miss Universo Mirim.

Para o título internacional, inclusive, teve de passar por duas seletivas nacionais antes de competir no Peru, garantindo o primeiro lugar dentre as outras cinco finalistas.

Pai da modelo, o radialista Thiago Cotrim conversou com o Portal 6 e revelou alguns detalhes por trás da paixão da filha.

“Foi um hobby que partiu totalmente dela. Ela sempre gostou de desfiles e coisas assim e casou bastante com a personalidade dela. Tanto que, quando a gente explicou o que uma miss precisava fazer, no quesito social, ela teve a iniciativa de cortar o próprio cabelo para doar para uma associação que ajuda crianças com câncer”, contou.

Muito orgulhoso da filha, Thiago garantiu que a garota dá um show dentro e fora das passarelas. Inclusive, um dos requisitos exigidos pela agência de modelos responsável pela carreira da menor é justamente a frequência e o bom desempenho escolar.

Para o futuro, o pai conta que Luyara Angel já tem tudo planejado.

“Ela quer ser atriz. Aparecer nas novelas da Globo. E no que depender de mim e da minha esposa, vamos dar todo o apoio possível, porque a gente acredita demais que, se tem alguém que consegue, é ela”, declarou, por fim, orgulhoso.