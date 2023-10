Eclipse solar em Goiás: tudo o que você precisa saber para observar o fenômeno neste sábado (14)

Boa parte dos goianos de diferentes regiões do estado poderão conferir o fenômeno do eclipse solar anular, que acontecerá em várias parte do Brasil, ao longo do próximo sábado (14).

A ação ocorre quando a Lua fica posicionada em frente ao Sol, o que possibilita uma visão de um ‘anel de fogo’ visível do astro rei.

De acordo com o astrônomo cultural Clayton Gubio, do Instituto Gunstar Team, em Goiás, o astro conseguirá cobrir cerca de 69% do sol, devido a posição do território, localizado na região central do país.

“Nós aqui do Centro-Oeste pegamos uma faixa bem interessante de eclipse que deve ir de 51% a 69%. E deve começar por volta das 15h30 e ir até o pôr do sol”, explicou ao G1.

No entanto, segundo o profissional, o eclipse total não irá cobrir integralmente o Sol e, no caso dos goianos, o anel não será visível pela posição geográfica. Ele salienta que ainda haverá uma tarde atípica e escura.

Apesar da aparição incomum, o profissional também orienta que para observar o fenômeno os apreciadores devem evitar passar filtros negativos de fotos e chapas de raio-x.

Óculos de sol também não são suficientes para encarar o Sol de forma direta, sob risco de danos permanentes na retina, resultando em até mesmo cegueira.

Ou seja, de forma geral, a recomendação é de não olhar diretamente para o fenômeno de forma alguma, salvo casos em que a pessoa possua vidros de máscaras de soldadores, do número 14 para cima.

Ainda assim, a orientação é de que a observação não ultrapasse os 10 segundos sem dar um tempo para a vista “descansar”.

Vale lembrar que, em Goiânia, o Instituto Gunstar disponibilizará vários telescópios, binóculos, máquinas fotográficas e óculos solares para as pessoas que quiserem acompanhar o eclipse.

O ponto de observação será no Shopping Cidade Jardim, que fica na Avenida Nero Macedo.