Maior edição do Encontro de Brechós terá ‘prainha’ e peças a partir de R$ 5, em Goiânia

Com peças a partir de R$ 5 e até uma ‘prainha’ para relaxar, a nova edição do maior “Encontro de Brechós”, em Goiânia, promete surpreender nos quesitos economia e diversão.

O evento, que faz parte da iniciativa Viva o Centro, acontecerá na Avenida Goiás, no Centro, próximo a Praça Cívica, no sábado (14), das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

Durante o encontro, os participantes poderão conferir itens como roupas casuais, clássicas, vintage, esportistas e fantasias para todos os tamanhos, mulheres, crianças e homens.

Já para descontrair o público e, de quebra, relaxar, o local terá uma ‘prainha’ em que os visitantes poderão levar cadeira de praia ou canga.

A feira ainda contará com um espaço Kids gratuito destinado para a criançada, além de discotecagem com coletivo Selvática e show ao vivo do grupo Dona da Roda.

O local também será equipado com uma praça de alimentação e terá oficinas, esportes e brincadeiras molhadas para os pequenos.