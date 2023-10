Trecho da BR-153 entre Anápolis e Itumbiara poderá ficar sem radares e praças de pedágio; saiba quando

A concessão que autoriza, desde março de 2014, a administração da Triunfo Concebra sobre o trecho sul da BR-153, entre Itumbiara e Anápolis, e que incluiu parte da BR-060, entre Goiânia e Brasília, poderá retornar para a gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a partir do dia 21 de novembro.

Caso o novo aditivo não seja assinado, as vias voltam a pertencer à União e o local ficará sem serviços de fiscalização eletrônica, praças de pedágios e, consequentemente, a cobrança dos valores.

Na ocasião, o termo, que foi assinado no ano passado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária, havia prorrogado o prazo por mais 20 meses – período em que seriam realizadas extinção amigável de contrato com benefícios. No entanto, até o momento, a ação não ocorreu.

A proposta inicial era de que a relicitação fosse feita ainda no segundo semestre de 2022 e que o prazo iria até o fim do termo aditivo.

Ao Popular, a ANTT afirmou que está em discussão com o Ministério dos Transportes para definir os próximos passos.

“A agência ressalta que está atenta e monitorando o cumprimento das obrigações contratuais da Concebra conforme o atual termo aditivo em vigor”, disse.

Sobre os estudos de relicitação, de acordo com a ANTT, há a necessidade de que haja uma subdivisão do projeto em três novos trechos, que serão concedidos separadamente.

A expectativa é que dois deles possam ser licitados ainda no primeiro semestre do ano que vem. Assim, durante esse período, não haveria mais cobrança de pedágios e instalações dos atuais radares – já que são de domínio da Triunfo Concebra.