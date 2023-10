Depois de enganar tanta gente é mais que esperado que uma pessoa mentirosa acabe colhendo os frutos dessa maldade algum dia.

Acontece que, de forma espontânea, as coisas acabam ficando bem difíceis para essas pessoas e o universo trata de fazer esse karma ser cobrado.

6 coisas que pessoa mentirosa acaba mais cedo ou mais tarde colhendo:

1. Desemprego

Começando nossa lista, dificilmente uma pessoa que mente e engana vai conseguir se manter em um emprego por muito tempo.

Bom e nem precisa dizer muito, quem é que vai querer ter no quadro de funcionários alguém que age de forma ardilosa?

2. Inimizades

Ao lado do desemprego temos também a dificuldade para se ter amizades fortalecidas.

Aliás, essas pessoas não conseguem estabelecer novos laços e aqueles que já existem, acabam se desfazendo.

3. Frustrações nos relacionamentos

Sem dúvidas, aquele que tem um histórico de mentiras e enganações aos outros também dificilmente vai se dar bem nos relacionamentos amorosos.

Acontece que poucas pessoas vão querer encarar algo sério com uma pessoa que não dá para confiar.

4. Ansiedade

Bom com toda certeza outra coisa que essas pessoas vão adquirir é ansiedade.

Afinal, mesmo com mudanças positivas de comportamento, os outros sempre ficarão com um pé atrás com essa pessoa.

Logo, ela vai se ver sempre em um campo minado, emergido em inseguranças.

5. Falta de autoconfiança

Com tanta ansiedade, é comum também surgir uma certa falta de autoconfiança nessas pessoas.

Dificilmente elas vão conseguir acreditar em si, já que todos à sua volta vivem desconfiados.

6. Dificuldade em criar laços

Por fim, como dito nos outros tópicos, essas pessoas não vão conseguir criar, nem fortalecer laços com outras pessoas.

Por conta de diversos fatores, aliados à desconfiança e problemas de autoestima, elas apenas se veem mergulhadas em um mar de solidão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!