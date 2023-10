Bares de Goiânia investem em programações especiais para Oktoberfest

Saindo da Alemanha e aterrissando em bares e restaurantes de Goiânia, o Oktoberfest – considerado o maior festival de cerveja do mundo – desembarcou nos estabelecimentos da capital e promete movimentar os amantes da iguaria com promoções, open bar de chope e shows ao vivo.

As atividades acontecerão até o fim do mês e visam valorizar a tradição estrangeira, nascida em Munique, que une a bebida alcóolica à cultura alemã.

1. Brewtopia Tap Bar

Um dos locais que embarcou na onda é o Brewtopia Tap Bar, localizado na 6ª Avenida, no Setor Leste Universitário, na capital.

Ao longo do sábado (14), o estabelecimento estará ofertando open chope, ao valor de R$ 100 (2º lote), das 17h às 22h, além de pratos autênticos e música ao vivo. O horário de funcionamento é das 17h às 00h e a entrada é de R$ 20.

2. Rock Uai

Outro ponto que também preparou uma série de atividades é o Rock Uai, que fica na Avenida C-171, no Setor Nova Suíça.

Até o sábado (14), o estabelecimento ofertará uma programação inspirada no festival alemão que inclui decoração exclusiva, pratos típicos, promoções especiais e sorteios de brindes.

Além disso, o local também contará com show ao vivo de Edu Moraes, Cejane Verdejo, Adriano Mutah, Toni Wise e Haig Berberian. O valor do couvert varia de R$ 10 até R$ 12, a depender do dia.

3. Vikings

No dia 21 de outubro, a partir das 12h, o Vikings Pub realizará a 1º Oktoberfest, com uma série de atrações e programações diferenciadas para o público.

Ao todo, serão 2 ambientes interligados, 14 horas de evento, com 7 atrações musicais, 20 torneiras de chope especiais, flash tatto e torneio de golzinho.

Entre as apresentações confirmadas para o evento, estão: Douglas Alessi & Band, Utriu, Código 62, O Bando, Grace Carvalho & Band, Arcadium e DJ. Palbo Kossa.

O valor da entrada é de R$ 35, até às 16h, podendo sofrer alterações após o horário. O ambiente fica localizado na Avenida T-7, no Setor Bueno.

4. Est Comedoria

Durante todas as segundas e sextas do mês de outubro, o Est Comedoria, que fica na Rua 230, no Leste Universitário, estará ofertando três copos de chope por R$ 12,99, ao longo de toda a noite.

Além da bebida, o estabelecimento também terá promoção de petiscos para acompanhar, além de muita música. A ‘casa’ funciona de segunda a sexta, das 11h às 14h, e de segunda a sábado das 18h às 23h.