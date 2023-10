Quando falamos em torneira, a primeira coisa que nos vem à mente é pia e água, né? Afinal, esse item está nos mais diversos cômodos da nossa casa, principalmente na cozinha e no banheiro.

Mas muito além de nos fornecer água corrente para lavar as mãos, louça e encher baldes, para que mais dá para aproveitar esse item?

6 utilidades da torneira que são incríveis e você precisa conhecer:

1. Possuir sistema de filtragem

Começando nossa lista, escolhendo a torneira certa você pode adquirir ali junto um belo sistema de filtragem.

Assim, acaba juntando o útil ao agradável, já que você terá água potável e pronta para o consumo.

2. Regular a temperatura da água

Lavar a louça em dias frios pode ser um terror para algumas pessoas, né?

Pois saiba que muitas torneiras possuem um sistema de regular a temperatura da água. Assim, muito mais do que poder lavar as vasilhas com a água quentinha, você ainda pode usar aquele líquido para outras finalidades.

3. Ajudar na desinfecção de vegetais

É muito importante que a gente lave os vegetais com muita precisão para eliminar todos os germes e microorganismos.

Para isso, a torneira pode te ajudar, associado a água com água sanitária, deixando os alimentos de molho.

4. Atuar na faxina de casa

A torneira pode ser a peça chave para aquela limpeza pesada em casa.

Afinal, é ela que enche os baldes para levar água em todos os cômodos.

5. Conectar com mangueiras

Dialogando com o tópico anterior, caso você não queira carregar baldes, uma alternativa é conectar uma mangueira ali.

Assim, você consegue alcançar mais ambientes e levar água sem esforço físico.

6. Economizar água

Por fim, assim como tem as torneiras que regulam a temperatura e filtragem, há também as que possuem sistema de economia de água.

Essa é uma excelente saída para proteção do meio ambiente e diminuição da conta de água.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!