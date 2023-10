Começo da semana deverá ser de chuva e muito calor em cidades de Goiás; veja quais

A segunda-feira (16) deverá ser marcada por um mix de altas temperaturas e chuvas em ao menos 07 cidades de Goiás. Pelo menos é o que aponta o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Ao longo do dia, haverá uma combinação de calor e umidade, o que pode provocar pancadas de precipitações isoladas e fortes, no formato de tempestades, com rajadas de ventos e raios.

Conforme o boletim, a região mais afetada deve ser a Norte, com um volume de 8 mm. Já Oeste, Leste, Sudoeste, Centro e Sul devem ter 5 mm, em cada.

Entre os municípios, Goiânia poderá receber chuvas de até 4 mm e alcançar máximas de 35ºC. Na capital, a expectativa é que o dia seja composto por uma variação de nebulosidade, sol e possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas.

No meio termo, aparecem as cidades de Jataí, Catalão e Itumbiara, com 3 mm, respectivamente. Nesses locais, as temperaturas podem variar entre 35ºC e 36ºC.

Por fim, o panorama traçado para Porangatu, Rio Verde e Cristalina demonstra um prognóstico mais brando, com chuvas de 2 mm, em cada. As máximas variam entre 34ºC e 39ºC.