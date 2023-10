Conheça a academia em Goiânia que mais parece hotel de luxo

A influencer Flávia Campos viralizou nas redes sociais ao mostrar como é o funcionamento de uma das academias de luxo mais exclusivas de Goiânia, a O2 Fitness.

“Na entrada, é tão chique! A gente recebe um cafézinho, castanha e frutinha, nosso pré-treino já começa ali”, explica, no início da postagem – que já conta com mais de 220 mil visualizações.

Em seguida, ela segue mostrando as instalações do centro de treinamento, que conta com equipamentos de última geração. No registro, também é possível ver os clientes realizando exercícios acompanhados de personais exclusivos.

“Energético, água com gás, normal, toalhinha e frutinha”, conforme Flávia contextualiza, são alguns dos mimos que podem ser consumidos à vontade, no formato all inclusive, além também do clássico Whey Protein – item essencial para os visitantes assíduos de academias.

A academia ainda conta com vestiário, banheiro, serviço de manobrista e até mesmo um salão de beleza, cujo uso já vem incluso no plano.

A influencer ainda revelou o valor das mensalidades, que, segundo ela, são de R$ 1.200 por mês ou de R$ 600, através da assinatura do plano anual.

Nos comentários, os usuários pareceram gostar da proposta, apesar de dividirem opiniões quanto aos valores pedidos.

“Me chamou de pobre em diversas línguas. Na minha mal tem ventiladores!”, brincou uma internauta. “A mensalidade é um Corsa por mês”, disse outro.

Por outro lado, alguns também acharam as cifras condizentes com o serviço oferecido. “Não é tão caro considerando que um personal custa por aí mesmo”, ponderou um usuário.