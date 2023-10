Homem que fez DNA escondido pega o resultado do teste e decisão tomada surpreende

Um homem, de 30 anos, decidiu fazer um teste de DNA escondido e descobriu o que mais temia: o filho não era biologicamente ligado a ele. Porém, o que mais impressionou os internautas foi a decisão tomada.

Sem se identificar, ele contou ao The Mirror sobre o caso. No desabafo, o autor do relato iniciou dizendo que foi o primeiro parceiro oficializado da esposa, já que antes de começarem a namorar, ela só teria vivido romances efêmeros.

“Ela me disse que estava grávida muito cedo em nosso relacionamento, o que eu achei muito estranho, mas ela insistiu que o bebê era meu”, disse. Como estavam muito apaixonados e felizes, eles seguiram com a gestação juntos.

O homem explicou que tem os cabelos castanhos e os olhos verdes. No entanto, o filho nasceu loiro e com os olhos azuis. “Embora cabelos loiros e olhos azuis estejam presentes tanto na minha família quanto na da minha namorada, imaginei que era apenas a genética fazendo seu trabalho”, contou.

“No entanto, eu ainda tinha algumas dúvidas, então fiz um teste de paternidade sem contar a ninguém – nem mesmo à minha namorada. Descobri que não sou o pai biológico do meu filho”, relembrou.

O autor do relato confessa ter ficado desolado com a descoberta e sem saber qual a melhor decisão tomar. “Fiquei arrasado, mas decidi que não contaria nada a ninguém porque, na prática, isso não muda muita coisa. Eu ainda sou o pai dele”.

Por ganhar muito bem com o trabalho, ele pontuou que não se importaria em pagar uma boa pensão para a criança, caso se separassem. A grande questão é que ele ainda ama a esposa e não sabe se ela agiu de má fé. “Ela pode nem saber quem é o pai biológico, então, acho que tocar no assunto só causaria problemas”.

Depois da repercussão do caso, inúmeros internautas se posicionaram. Enquanto alguns concordaram que seria melhor deixar tudo como está, outros alegaram que o garotinho merece saber a verdade, principalmente devido à genética e possíveis futuras patologias.

Depois de alguns dias, o protagonista se pronunciou nos comentários. “Obrigado a todos pelos conselhos. Acho que estava em negação e tenho muito o que refletir sobre esse relacionamento. Planejo contar ao meu filho quando ele tiver idade suficiente para possíveis problemas de saúde e coisas assim, e pode ser que ele decida tentar procurar o pai biológico”.