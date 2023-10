Novo escândalo por causa de rachadinha está prestes de explodir na Câmara de Anápolis

A Corregedoria da Câmara Municipal Anápolis aguarda para ainda esta semana a formalização da denúncia de um esquema de rachadinhas mantido por um parlamentar na Casa.

Se o ato se concretizar, a Rápidas publicará o nome do vereador, mas se isso não ocorrer o internauta não ficará sem as pistas. Todas elas foram apuradas junto a fontes do Legislativo Anapolino, local onde a identidade do vereador e do denunciante já são conhecidas.

O denunciante, que é ex-chefe de gabinete do vereador suspeito, já foi candidato a prefeito da cidade por um partido de extrema esquerda.

Já o político é filiado a um partido de direita, que atualmente defende com unhas e dentes as pautas do bolsonarismo, mas pouco antes do ex-presidente perder a eleição negociava migrar para o PT.

O gabinete do vereador, e também sindicalista, já abrigou também um ex-figurão do PC do B goianiense. Ele foi acolhido após agredir a esposa, filha de uma ex-deputada estadual do partidão.

A Rápidas entrou em contato com o vereador emparedado pelo ex-chefe de gabinete, mas ele disse que não poderia dar entrevista no momento por estar em reunião.

Antes de partir para as demais notas, vale lembrar ao internauta o que é a tal “rachadinha”: é um crime que consiste no desvio do salário de assessores do gabinete. O parlamentar embolsa parte ou a totalidade do ordenado, a partir de um acordo realizado previamente. A prática ficou conhecida em todo país após denúncias envolvendo filhos políticos de Jair Bolsonaro.

Discurso de Américo para cavar volta à Postura

Vereador pouco afeito a discursos na tribuna da Câmara de Anápolis, Américo (PP) aproveitou a presença de fiscais da Postura, na sessão de segunda-feira (16), para utilizar o espaço.

Durante a fala, o vereador enalteceu o trabalho dos agentes e defendeu a realização de concurso público o quadro permanente da categoria no município.

Parlamentares ouvidos pela Rápidas disseram que o colega busca cavar um retorno para a direção do órgão caso Leandro Ribeiro (PP) reassuma, como antecipou ao Portal 6, a cadeira que deixou na Câmara.

Reunião com ministros não acontece e Delegacia Fiscal de Anápolis segue na corda bamba

Não rolou a reunião prevista entre o senador Jorge Kajuru (PSB) e os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

O assunto era um só: discutir a manutenção da Delegacia Fiscal de Anápolis, que está prestes a ser rebaixada a um mero posto da Receita Federal na cidade.

À Rápidas, o senador sustentou que conseguirá uma nova agenda para breve.

Oficialização de Adriana Accorsi para Prefeitura de Goiânia já tem data para acontecer

Está marcada para o dia 28 de outubro a plenária que definirá o candidato do PT à Prefeitura de Goiânia.

Como adiantada pela Rápidas, o partido deve oficializar o nome da deputada federal Adriana Accorsi na corrida pelo Paço Municipal.

O evento ocorrerá às 09h, na sede do PT goianiense, no setor Universitário.

Vereador de Goiânia quer mudar código de vestimenta na Câmara

O vereador Cabo Senna (Patriota) apresentou Projeto de Lei para mudar o código de vestimenta na Câmara de Goiânia.

Atualmente, homens só entram no Plenário da Casa se estiver de paletó e gravata. Mulheres também não podem trajar roupas que remetam ao esporte, mesmo que fino.

Se aprovada, a proposta do Cabo Senna extingue essas obrigatoriedades e qualquer cidadão, incluindo os parlamentares, poderão entrar no espaço principal da Câmara com a roupa que quiserem.

O projeto está sendo apreciado pelo procurador-geral da Câmara, Kowalsky Ribeiro.

Placa do Anápolis Investe chama atenção pela ambiguidade

A inauguração da quadra poliesportiva da Escola Municipal Gomes Santana Ramos, em Souzânia, vem chamando a atenção — e não é pela obra.

No local, a placa contém a seguinte frase: “quadra poliesportiva coberta com banheiros”.

A ambiguidade divertiu vários internautas.

Nota 10

Para Brainfarma. A gigante farmacêutica instalada no DAIA vai investir R$ 20 milhões para construir duas subestações de energia elétrica. Vai gerar o suficiente para a empresa e vender o excedente à Equatorial.

Nota Zero

Para Equatorial. Por não conseguir oferecer autonomia energética aos clientes. Medidas como a tomada pela Brainfarma são bem-vindas, mas comprovam o fracasso que é a empresa no estado.