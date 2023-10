Abertas inscrições para Copa Truco em Goiânia com premiações de até R$ 4 mil

Os amantes de jogos de truco já podem colocar as ‘cartas na mesa’, pois um campeonato destinado à modalidade está prestes a desembarcar em Goiânia, com direito a premiações em dinheiro.

O evento acontecerá no dia 28 de outubro no K Hotel, localizado na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, em Goiânia. O check in é feito às 08h e o início do torneio está previsto para às 09h.

Para participar, é necessário que a dupla se inscreva, de forma online, por meio do site Sympla. O valor da taxa é de R$ 95. Ao todo, serão disponibilizadas 120 vagas.

A competição contará com premiações em dinheiro para as duplas que conquistaram a primeira, segunda, terceira e quarta posição.

No caso do 1º lugar, os ganhadores terão acesso a um valor de R$ 4 mil, enquanto o segundo, receberá uma bonificação de R$ 2 mil.

Tanto a terceira quanto a quarta dupla colocada serão agraciadas com R$ 1 mil, cada. Os pagamentos serão realizados em até 60 dias úteis, a partir da data do recebimento da documentação completa e dados bancários de cada jogador.

Vale lembrar que, para participar, é necessário que todos os jogadores sejam maiores de 18 anos.