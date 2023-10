Atuante em Anápolis desde 1985, morre o padre italiano Natal Macchi

A Diocese de Anápolis divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do padre Natal Macchi, italiano que atuava na cidade desde 1985. A morte foi confirmada na madrugada desta quarta-feira (18), em razão de um quadro de infecção devido a uma pedra na vesícula.

O clérigo estava internado no Hospital Evangélico Goiano (HEG), e estaria com dificuldades na recuperação devido à idade avançada. Nascido na cidade de Gorla Maggiore, no ano de 1926, o sacerdote contava 97 anos, recém-completados no último sábado (14).

Iniciou os estudos em Filosofia aos 10 anos de idade apenas, no seminário menor de Bruscia, na Itália, e em 1947, aos 21 anos, iniciou Teologia pelo seminário maior de Milão. No Brasil, já atuou em Ouro Verde, Humaitá (AM), Porto Velho (RO), Vitória (ES) e São Luiz de Cáceres (MT).

Apenas em Anápolis, esteve em oito paróquias diferentes, acumulando fiéis simpáticos à devoção. Nas redes sociais, diversos conhecidos e frequentadores das missas celebradas homenagearam a memória de Natal Macchi.

“Através desse santo sacerdote pude rever minha vida e minhas vestes! Tão rigoroso mas foi tão essencial a muitos”, comentou um deles. “Rígido e zeloso, que o Senhor o recompense pelos anos doados a Santa Igreja”, completou outro fiel.

O corpo começou a ser velado às 09h desta quarta-feira (18), na Catedral Bom Jesus da Lapa. Ocorrerão duas missas de corpo presente, às 12h e às 15h, e o sepultamento será a partir das 15h, no seminário Maior Diocesano.