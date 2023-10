Influencer conta experiência perigosa que viveu no Aeroporto de Goiânia

Atualização às 13h05

A influenciadora Milena Forti, conhecida por produzir conteúdos sobre psicologia nas redes sociais, saiu um pouco da área de atuação para fazer um alerta aos passageiros que passam pelo Aeroporto de Goiânia.

Isso porque, segundo a jovem, ela correu um sério risco de cair em um golpe dentro do porto aéreo da capital.

Em um vídeo, publicado no TikTok, a goiana explicou que mora em São Paulo (SP), mas que tinha ido a Goiás para visitar a família, durante o feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.

Enquanto fazia o caminho de volta para a cidade paulista, Milena foi abordada por uma desconhecida no Aeroporto Santa Genoveva, perguntando se a influenciadora tinha imprimido o check-in dela para o embarque.

Essa mulher estaria vestida com um blazer, semelhante a uma funcionária regular. No entanto, ela não possuía crachá ou qualquer forma identificação.

Além disso, a suposta trabalhadora afirmou que, se a jovem não tivesse feito a impressão do documento, seria ela – a desconhecida – a responsável por emitir a documentação.

Assim, ela começou a instigar Milena na direção da saída do Aeroporto de Goiânia, que fica no sentido contrário à área de embarque.

Aos seguidores, a influenciadora argumentou: “Para mim, não estava fazendo sentido uma pessoa, que não sabe a companhia que eu estou indo, imprimir meu check-in”.

Dessa forma, a jovem questionou a necessidade de ter o comprovante em papel, se ela já tinha a versão digital no celular.

Depois disso, a suposta funcionária correu para a saída do porto aéreo, deixando dúvidas e levantando suspeitas na cabeça de Milena.

“Poderia ter sido uma tentativa de golpe, sequestro, assalto, não sei. Hoje eu me sinto muito mal de não ter notificado a segurança, mas na hora eu não consegui assimilar direito o que aconteceu. Isso serve de alerta, porque ninguém nunca me abordou assim antes em aeroporto”, concluiu a influenciadora.

Em nota, a administração do Aeroporto Internacional de Goiânia – Santa Genoveva (GYN) informa que nenhum passageiro reportou situações suspeitas de golpe nas dependências do aeroporto este ano, mas reforça que sua equipe de Experiência do Consumidor buscou contato com a passageira em questão para obter mais detalhes, apurar internamente e, se necessário, dar os encaminhamentos estabelecidos pelos seus protocolos de segurança. Todas as áreas do aeroporto são monitoradas 24 horas.

Em casos suspeitos, os passageiros são incentivados a acionar a Ouvidoria da CCR Aeroportos, que administra o aeroporto, pelo telefone 0800 727-4720.