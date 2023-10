O dia que o homem queria ir para Guiana e acabou chegando em Goiânia por engano

Atire a primeira pedra quem nunca errou na hora de colocar o destino no Uber, ou mesmo desceu no ponto errado no ônibus. Mas o que dizer de quem erra o país?

Pois acontece que é uma situação bem mais comum do que se possa imaginar, tanto que em um aeroporto da Áustria, há os dizeres “Desculpe, essa é a Áustria, não a Austrália”. Bem, se há placa, há história.

Acontece que em uma publicação feita no X, antigo Twitter, o aviso tão cômico viralizou entre os usuários, com alguns relembrando de um episódio bastante similar ocorrido em solo goiano.

Conforme recordado, a situação assemelha-se ao caso do ganês Emmanuel Akomanyi, professor, que à época tinha 29 anos e que acabou chegando em Goiânia por engano ao tentar viajar para Georgetown, capital de Guiana, ainda em 2015.

A confusão aconteceu quando, já em São Paulo, Emmanuel comprou uma passagem com um agente de turismo para continuar a viagem que fazia. Porém, o funcionário brasileiro confundiu a pronúncia do destino desejado e acabou direcionando-o para a capital de Goiás.

O ganês só foi perceber o erro quando, ao sair do aeroporto, entrou em um táxi e informou ao motorista que desejava ir para uma universidade em Georgetown, onde tinha o sonho de cursar medicina – motivo pelo qual havia saído do continente africano.

Quando o taxista informou onde realmente se encontravam, foi que ele percebeu o quão perdido estava.

Como havia gasto tudo o que tinha no trajeto até Goiânia, Emmanuel passou por uma situação bastante complicada e só não ficou na rua por conta da ajuda de funcionários e passageiros do Aeroporto Santa Genoveva, que custearam a estadia em um hotel da capital.

Posteriormente, a dona de casa Lourdes Ricardo se compadeceu com a situação e ofereceu um cômodo da própria residência para o professor, até a situação ser resolvida.

Ao final da história, a mesma empresa responsável pela viagem também concedeu ao ganês uma passagem totalmente gratuita, desta vez para o destino correto.

“Foi a história mais louca da minha vida, mas fiquei feliz em conhecer Goiânia, em conhecer tanta gente que me ajudou. Muita gente foi boa comigo, receptiva”, afirmou ele, à época.