Quatro suspeitos de assassinarem e transportarem o corpo de um homem em uma cama box foram presos em Goiânia, nesta terça-feira (17). Em vídeo, é possível ver o momento em que dois dos envolvidos carregam o corpo.

A procura pelos suspeitos se iniciou no dia 17 de setembro, quando a vítima, Diego Vieira de Souza, de 35 anos, foi encontrada em uma mata no Parque Industrial João Braz. Populares haviam acionado a Polícia Militar por conta de um mau cheiro na região.

Na ocasião, Diego estava dentro do box de cama com as mãos amarradas para trás e apresentando diversos ferimentos de faca pelo corpo.

😰 Vídeo mostra homens carregando corpo dentro de cama box, em Goiânia pic.twitter.com/7qyQ2aPO4t — Portal 6 (@portal6noticias) October 18, 2023

De acordo com a Polícia Civil (PC), Wallidson Guilherme e Hobert Tavares decidiram assassinar o homem em uma disputa de grupos criminosos rivais, enquanto os responsáveis pelo transporte do corpo seriam Matheus Cambraia e Leobhynno Neres.

No processo, a PC aponta que os homens ainda roubaram a bicicleta da vítima. Já as investigadas Jéssia e Jeany teriam instigado os crimes.