Existem muitos nomes que são comuns aqui no Brasil e com muita facilidade podemos esbarrar com eles por aí.

Acontece que dificilmente aqueles que os possuem vão saber de fato qual o significado que há por trás de cada sílaba.

6 nomes que são comuns no Brasil e possuem significados interessantes:

1. Natália

Começando nossa lista, Natália vem do latim Natalis, que, sugestivamente, quer dizer dia natalício. Antigamente era tradição nomear as meninas que nasciam no Natal como Natália. Legal, né?

2. Carla

Carla se popularizou no início dos anos 2000 com a música “Carla” da banda LS Jack. O nome quer dizer que é uma mulher imponente, forte e, ao mesmo tempo, delicada. Significa “mulher do povo”, “mulher doce”.

3. Marcela

Temos Marcela que também carrega um significado muito interessante.

O nome, em resumo, faz referência a uma mulher cheia de força e coragem, já que significa “pequena guerreira”, “jovem guerreira”.

Sem contar que o nome está relacionado a Marte, o deus romano da guerra.

4. Francisco

Fazendo referência aos franceses, o nome indica uma pessoa de caráter firme e audaz, mas que encontra problemas no relacionamento social porque quer que sua opinião sempre prevaleça.

5. Heitor

Segundo pesquisas, o nome Heitor é derivado do verbo grego échien, que significa “ter”, neste sentido o significado do nome Heitor se refere a “aquele que tem ou possui”.

Na mitologia grega, Heitor é o filho de Príamo e de Hécuba, e é considerado o mais valente entre os troianos.

6. Samuel

Por fim, Samuel significa aquele a quem Deus ouve e indica uma pessoa que age com determinação e justiça e só descansa quando atinge seus objetivos.

