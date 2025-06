Cemitério submerso reaparece após mais de 30 anos em lago de Goiás

Local foi inundado na década de 80 para construção de uma usina hidrelétrica

Gabriella Pinheiro - 18 de junho de 2025

Cemitério submerso em Goiás. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Submersa há mais de 30 anos, a lenda sobre um cemitério assombrado ganhou força após o local reaparecer devido à baixa de dois metros no nível da água do Lago de São Domingos, em Goiás.

Em vídeo publicado nas redes sociais por um morador do município, chamado Célio Alves, é possível ver um grupo de pessoas navegando em uma canoa enquanto diversos túmulos voltam a ficar visíveis, incluindo uma cruz de madeira.

Na postagem, ele explica que a redução no nível do lago se deve a uma manutenção na usina, que culminou na liberação da represa, provocando a queda no volume de água e permitindo que o cemitério voltasse a aparecer.

O cemitério foi inundado na década de 1980, quando a Celg, por meio do Governo de Goiás, decidiu represar a área para a construção de uma usina hidrelétrica. Além do cemitério, também foram submersos casas, comércios e até mesmo um campo de futebol.

Apesar de os restos mortais terem sido transferidos para o atual cemitério da cidade, as estruturas dos túmulos e parte dos muros permaneceram no fundo do lago, o que alimentou lendas sobre uma suposta maldição no local.

Além disso, para reforçar ainda mais as alegações, a área foi palco de uma tragédia. Em 2022, por exemplo, o locutor de rodeios Joselito Estrada, conhecido como Junyo Estrada, morreu afogado no Lago São Domingos após pular na água e não retornar à superfície.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celio Alves (@celio_alves_308)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!