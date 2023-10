Concurso público em Goiás é anunciado com mais de 300 vagas e salários de até R$ 13,5 mil

A Prefeitura de Palmeiras de Goiás, município a 90 km de Goiânia, anunciou o lançamento de um novo concurso público para o preenchimento de 341 vagas de emprego.

As oportunidades são para profissionais com nível de ensino fundamental, médio e superior. Confira a lista completa ao final da matéria.

Os profissionais selecionados irão receber salários entre R$ 1.400 e R$ 13,5 mil, com jornadas de trabalho de 20h até 44h semanais.

As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 16 de novembro até o dia 17 de dezembro, pelo plataforma Itame, banca organizadora do concurso.

Para concluir o registro, é necessário pagar uma taxa de R$ 60 para cargos do nível fundamental, R$ 80 para nível médio e R$ 120 para nível superior.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, sendo que, a depender da função escolhida, será também realizada prova de redação, avaliação de títulos e prova de aptidão física.

As avaliações estão previstas para começar no dia 28 de janeiro de 2024.

Para mais informações, leia o edital.

Confira a seguir a relação completa de vagas ofertadas:

Fundamental incompleto

Artífice de Obra e Serviço Público (05)

Auxiliar de Obras e Serviços Públicos (10)

Auxiliar de Serviços Gerais (04)

Fundamental completo

Motorista de Ambulância (08)

Motorista – Veículo Leve (04)

Motorista – Veículo Pesado (03)

Operador de Máquinas (05)

Tratorista (03)

Ensino Médio/Técnico

Agente Comunitário de Saúde (15)

Agente de Combate às Endemias (14)

Agente de Desenvolvimento Infantil – I (30)

Agente de Desenvolvimento Infantil – II (14)

Agente Municipal de Trânsito (03)

Auxiliar Administrativo (20)

Auxiliar de Consultório Dentário (02)

Fiscal de Obras (04)

Fiscal Municipal (04)

Fiscal Municipal Ambiental (01)

Técnico em Enfermagem (07)

Ensino superior