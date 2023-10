Identificadas as duas vítimas de grave acidente na GO-437, próximo a Anápolis

Foram identificadas as duas vítimas fatais do grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira na GO – 437 – na altura do município de Gameleira, próximo a Anápolis.

A motorista da caminhonete Chevrolet D20 era Dayane Pereira Rodrigues, de 30 anos. Um dos passageiros era Vilmar de Sá Abreu, de 58 anos.

Ambos não resistiram aos ferimentos após a condutora perder o controle e o veículo capotar até a lateral da pista.

Uma terceira passageira também estava no automóvel e foi encaminhada para uma unidade de saúde da região, após receber os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A causa do acidente ainda é incerta. Pelas imagens, porém, é possível verificar que havia farelo espalhado na pista.

Ainda não se sabe, contudo, se o produto era transportado pelo caminhão ou se o mesmo pode ter contribuído para o acidente.