Operação da DRACO em presídio da PM teve como alvo militares suspeitos de assassinarem Fábio Escobar

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) realizou, em segredo, uma operação sigilosa no Presídio Militar, em Goiânia, na tarde de quarta-feira (18).

A Rápidas apurou que entre os alvos da operação estão os policiais indiciados pelo homicídio do empresário anapolino Fábio Escobar, ocorrido em junho de 2021.

Celulares que estavam em posse dos militares foram apreendidos pela força-tarefa.

Prestes a completar um mês, a prisão preventiva dos agentes também já foi solicitada à Justiça pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).

Os policiais foram presos em setembro após decisão da juíza Flávia Nagato, da 1ª Vara Criminal de Anápolis.

Dois projetos de Suender que são difíceis de barrar

Vereadores ouvidos pela Rápidas comentarem que dois projetos apresentados recentemente pelo Policial Federal Suender (PRTB) serão difíceis de barrar.

O parlamentar, que é da oposição, está acostumado a ter as iniciativas engavetadas nas comissões temáticas pelo fato de os textos gerarem despesas ao erário ou serem frontalmente contra o prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Dessa vez, Suender quer o município garanta alimentação pensada para estudantes diabéticos, obesos e celíacos.

Também propôs que a Prefeitura de Anápolis publique os gastos e o andamento das obras em um painel eletrônico atualizado diariamente.

Vívian Naves e Eerizania Freitas viram discussão na rede vizinha

Tem gerado auê no X (ex-Twitter) a constatação de que o perfil do Instagram da Prefeitura de Anápolis foca em imagens, textos e chamadas com destaques à primeira-dama e deputada, Vivian Naves (PP), e à secretaria Municipal de Integração Social, Eerizânia Freitas.

Também surpreende o fato de que, na mesma redes sociais, a Prefeitura de Anápolis segue, além do prefeito Roberto Naves (Republicanos) e a esposa, os perfis da Câmara Municipal, do programa Voluntários de Coração e do vice Márcio Cândido (PSD).

Shopping de Goiânia vai escolher princesas e rainha do pequi

O sábado (21) será movimentado no Shopping Cerrado, de Goiânia, com a realização do concurso que escolherá princesas e rainha do pequi.

O evento contará com música ao vivo e Alexandre Suita, irmão de Andressa Suita, no juri.

Além do fruto típico, as vencedoras também ganham cachê.

Kajuru vem a Anápolis falar do destino da Delegacia da Receita Federal

Nesta quinta-feira (19), a Câmara de Anápolis cederá espaço para o senador Jorge Kajuru (PSB) trazer novidades sobre a manutenção da Delegacia da Receita Federal na cidade.

O local corre sério risco de ser rebaixado e fazer o município perder ainda mais recursos.

A expectativa é de que o parlamentar esteja acompanhado do prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Presidente do Avante desmente Delcimar Fortunato

Presidente estadual do Avante, Thialu Guiotti desmentiu as falas do vereador Delcimar Fortunato (Avante) feitas durante a sessão de quarta-feira (18), na Câmara de Anápolis.

Delcimar acusou o prefeito Roberto Naves (Republicanos) de tentar comprar o partido na cidade.

À Rápidas, Thialu disse que na última eleição Roberto pediu apenas apoio à reeleição de Ronaldo Caiado (UB).

Nota 10

Para estilista goianiense Aline Couto, que participará do Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW), maior evento do mundo em moda noiva.

O evento está marcado para os dias 17 e 21 de abril de 2024, na país ibérico.

Nota Zero

Para a Saneago que, por cinco dias consecutivos, deixou a região Central e parte da região Oeste de Anápolis sem água.

Segundo a companhia, um vazamento oculto na rede de distribuição causou o problema.