Obras mudam rotina do trânsito das vias de acesso ao viaduto Ayrton Senna; veja como fica

Devido à realização de obras de manutenção no acesso ao viaduto Ayrton Senna, em Anápolis, a Ecovias do Araguaia emitiu um alerta para a interdição de algumas pistas. A previsão é que, de forma intercalada, a paralisação ocorra em vias que dão acesso às BRs-153, 414 e 080.

A previsão é de que a intervenção ocorra durante uma semana – terminando na próxima quinta-feira (16) entre os horários de 09h e as 16h. Para tanto, serão feitas as adequações e revitalizações dos pavimentos de acesso ao elevado.

Para não afetar excessivamente o fluxo, o horário escolhido tem como intuito evitar os períodos de pico, no início da manhã e final da tarde. De quebra, as obras também serão interrompidas no fim de semana.

A companhia informou ainda que irá sinalizar as vias, com painéis indicando onde estão as obras – apontando rotas e desvios alternativos. Até sexta-feira (20), a pista interditada será a que dá acesso à região do bairro Anápolis City, para o fluxo sentido Goiânia.

Na sequência, a pista que liga o movimento vindo do mesmo bairro, em direção à BR-153, será interditada. Portanto, a indicação é para que os motoristas utilizem a via marginal, que dá acesso ao entorno do Jardim Europa, e também o viaduto que acessa o Bairro de Lourdes.

Posteriormente, a manutenção ocorrerá nas pistas de acesso na direção do Posto Senna. Por conseguinte, o acesso aos condutores que seguem pela BR-153, em direção ao Norte, terão que cortar caminho pelos bairros Parque Brasília ou pelo Anápolis City, atravessando pela região do Residencial Cerejeiras.