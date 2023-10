Existem algumas profissões no mercado de trabalho que podem estar com os dias contados e correndo o risco de desaparecer nos próximos 5 anos, segundo indicadores de pesquisas do Fórum Econômico Mundial.

De acordo com relatório do Fórum Econômico Mundial, em parceria com a Fundação Dom Cabral, a previsão é de que 23% dos atuais postos de trabalho se modifiquem até 2027.

A rápida evolução tecnológica e as grandes mudanças no panorama econômico têm gerado preocupações sobre o futuro de várias funções.

À medida que a automação e a inteligência artificial se tornam mais presentes, algumas carreiras correm o risco de desaparecer gradualmente.

Profissões que dependem fortemente de tarefas repetitivas e que podem ser automatizadas, por exemplo, correm maior risco de extinção.

No entanto, muitas vezes, essas mudanças também criam novas oportunidades de emprego em áreas relacionadas à tecnologia.

Manter-se atualizado e adquirir habilidades relevantes é essencial para se adaptar a essas alterações no mercado de trabalho.

6 profissões que correm o risco de desparecer nos próximos 5 anos

1. Assistentes Administrativas e Secretárias Executivas

A pandemia trouxe o hábito do teletrabalho e também da automação de tarefas de escritório. Isso fez com que aumentasse a probabilidade de que as funções executivas entrassem em início de extinção futuramente.

Cada vez mais, as empresas estão conseguindo realizar suas próprias tarefas administrativas de forma independente, fazendo com que essa carreira possa estar com os dias contados.

2. Profissionais de Contabilidade e Processamento de Folha de Pagamento

Por conta do grande avanço da tecnologia, uso de inteligência artificial e da automação de tarefas contábeis e de folhas de pagamento, a profissão de contador pode acabar ficando ociosa.

3. Operador de Telemarketing

Os serviços de telemarketing com pessoas atendendo de forma mais humanizada também podem estar com os dias contados. Chatbots e automação de processos estão tomando conta das tarefas de atendimento ao cliente.

3. Auditores Fiscais

Com a digitalização e automação de tarefas, as empresas têm buscado formas de tentar reduzir seus custos operacionais, levando a uma redução na contratação dos serviços destes profissionais.

A tendência é que a auditoria fiscal sofra uma redução forte na oferta e demanda nos próximos anos.

4. Atendentes e Suporte ao Cliente

A forma de atender e dar suporte ao cliente tem mudado bastante. Isso por conta da popularização de chatbots e das inteligências artificiais. O uso dessas tecnologias tem ajudado empresas a facilitarem e oferecerem suporte ao cliente.

5. Cobrador de ônibus

Sistemas de pagamento eletrônico reduzem a necessidade de cobradores nos transportes públicos.

Com a era do reconhecimento facial, pagamento por aproximação, NFC, entre outros, o profissional que opera os atendimentos das cobranças de viagens pode deixar de existir em uma curta jornada futura de tempo.

6. Técnicos e Reparadores

A cada dia que passa, empresas estão recrutando menos técnicos e reparadores e mais sistemas de diagnósticos modernos e eficientes. Isso faz com que o futuro desta carreira possa estar com os dias contados.

Existem novas tecnologias que já conseguem diagnosticar problemas e até mesmo efetuar reparos, reduzindo a demanda por técnicos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!