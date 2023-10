De terça (24) a sexta-feira (27) vai faltar água em Anápolis; veja a lista dos bairros afetados

A Saneago comunicou manutenções programadas para interligações e instalação de válvulas e de hidrantes nas redes de distribuição de água, em Anápolis.

Trabalhos que começam na terça (24) e vão até sexta-feira (27). “Em todas as datas, os serviços serão realizados das 08h às 18h”, informa a companhia.

“E, nesse período, o abastecimento pode ser afetado em alguns bairros, nos imóveis que não contam com caixa d´água bem dimensionada”, completa.

A Saneago afirma que o fornecimento de água será retomado assim que o trabalho for concluído, com normalização gradual do sistema ao longo da noite.

“Solicitamos a compreensão dos clientes e o consumo moderado das reservas domiciliares de água tratada”, pede a empresa.

Veja o cronograma completo

Terça-feira (24): o serviço será realizado na Rua P21 e Rua P25, bairro Jardim Progresso; Rua Doutor Laureano e Avenida Fabril, bairro da Lapa. Com isso, o abastecimento poderá ser afetado nos setores: Bairro da Lapa, Bairro das Bandeiras, Conjunto Mirage, Jardim Alexandrina e Jardim Progresso.

Quarta-feira (25): o serviço será realizado na Avenida Xavier Nair Correia, Setor Central; Avenida Bernardo Sayão e Avenida João Pinheiro, bairro Vila Jaiara. Com isso, o abastecimento poderá ser afetado nos setores: Jaiara, Nova Vila Jaiara, Vila Nova Jaiara, Residencial Jandaia, Adriana Parque, Setor Escala, Residencial Dom Emanoel, Residencial Dom Felipe, Setor Central, Bairro Maracanã, Bairro Jundiaí, Vila São Jorge, Vila Santa Maria, Bairro São José, Vila Góis, Vila Brasil, Andracel Center, Vila Calixto Abrão, Bairro Cidade Jardim, Vila Fabril, Jardim Das Oliveiras, Jardim Goiano, Parque Michel, Chácaras Colorado, Bairro Dom Pedro II, Vila Tocantins, Bairro Frei Eustáquio, Vila Goias, Jardim Petrópolis, Residencial Terezinha Braga, Residencial Virgínia Correa, Jardim Silveira, Residencial Paris, Residencial Valência e Bairro Da Lapa.

Quinta-feira (26): o serviço será realizado na Av. Pedro Ludovico, bairro Vila Mariana; Av. Lídia Sousa Fernandes, bairro Paraíso; Rua João de Souza Ramos, bairro Jardim Bandeirantes. Com isso, o abastecimento poderá ser afetado nos setores: Vila Mariana, Conjunto Vila União, Bairro Jibran El Hadj, Bairro Paraíso, Novo Paraíso, Vila São Joaquim, Jardim Bandeirantes, Maracanãzinho e Cidade Jardim.

Sexta-feira (17): o serviço será realizado na Avenida Souzânia, bairro Jandaia; Rua Municipal, bairro Residencial Palmeiras; Avenida Ayrton Senna da Silva, bairro Filostro Machado Carneiro. Com isso, o abastecimento poderá ser afetado nos setores: Adriana Parque, Dom Felipe, Loteamento Granville, Residencial Dom Emanoel e Setor Escala.