Mãe e madrasta são indiciadas por tortura após agredirem e queimarem filho com colher quente

A Polícia Civil (PC) indiciou por tortura, nesta quinta-feira (19), a mãe e madrasta de uma criança de 12 anos, em Rio Verde, no interior de Goiás.

As investigadas alegaram, após queimarem a mão do menino com uma colher quente, estarem apenas o corrigindo por pego dinheiro escondido para comprar doces.

Ambas as mulheres, caso condenadas, podem receber uma pena que varia de 08 a até 10 anos de prisão.

O inquérito foi encaminhado à Justiça, que dará prosseguimento ao caso. Até então, elas aguardam em liberdade.

Ao Portal 6, o delegado Maurício Santana, responsável pelo caso, afirmou que as últimas informações são de que o menor está atualmente sob os cuidados de tios em outro estado.

Relembre o caso

As agressões se tornaram conhecidas pelas autoridades no dia 07 de outubro, após denúncias feitas ao Conselho Tutelar. Uma conselheira chegou a ser encaminhada à casa da família, onde constatou os maus-tratos.

Na ocasião, a mãe teria confirmado que realmente havia batido no filho com a companheira, pois ele teria se comportado mal.

Encaminhado ao hospital, o garoto disse à profissional que foi castigado após pegar algumas moedas da mãe para poder comprar doces. Quando foi descoberto, a genitora teria arrancado uma ripa da cama para agredi-lo.

“A mãe ainda pegou uma faca para ameaçar ele, que acabou fugindo de casa. Quando voltou, ela pediu para a companheira segurá-lo, enquanto, com uma colher quente, queimava a mão do garoto”, detalhou, por fim, o delegado.