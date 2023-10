Câmeras flagram estudante de colégio militar sendo lançado contra carreta após engavetamento

Em um acidente de trânsito, o adolescente Phillipe Lemes Fernandes, de apenas 15 anos, acabou fraturando a coluna, no fim da tarde desta sexta-feira (20). Ele ia para a escola com um motoboy quando foi atingido em um engavetamento, na Avenida Antônio Sanches Fernandes, em Caldas Novas.

Nas cenas, é possível ver o momento que um carro branco, de modelo Mitsubishi Pajeto, lança os dois ocupantes da moto contra a traseira de um caminhão. O adolescente, que é estudante do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Nivo das Neves, acaba indo parar em cima da carroceria do veículo.

Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas. Já o condutor de 50 anos, que também foi atingido, sofreu apenas ferimentos leves.

Phillipe ainda está sob observação, e encontra-se acordado e consciente. Testemunhas afirmaram que o causador do acidente estava desorientado e com a fala arrastada.

A Polícia Militar (PM) foi solicitada no local e registrou o caso, encaminhando o motorista do carro para um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As autoridades constataram que ele apresentava vários sinais de embriaguez, de modo que foi lavrada a prisão em flagrante.

Familiares, parentes e amigos do adolescente pedem que as autoridades sejam atenciosas na apuração do caso, de modo que os devidos responsáveis arquem com as consequências dos atos.