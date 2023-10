Concessionária da BR-153 agora tem serviço que vai ser útil para este tipo de carro

Motoristas que passarem pelas BRs-153, 414 e 080 já podem contar com uma nova comodidade para facilitar as viagens. Isso porque o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins agora possui pontos de recarga de carros elétricos.

A novidade foi proporcionada em parceria entre a concessionária responsável pela rodovia, Ecovias do Araguaia, e a Volvo Car Brasil. No entanto, os carregadores são válidos para a maioria das marcas e modelos de carros elétricos e híbridos.

Os carregadores para os veículos elétricos estão disponíveis 24 horas por dia, proporcionando aos motoristas a possibilidade de recarregar durante uma viagem.

Vale destacar que, de acordo com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de veículos Automotores (Fenauto), a venda de veículos elétricos e híbridos aumentou em 76,5% entre janeiro e setembro deste ano,

Os pontos de carregamento foram posicionados nas bases de Serviços de Atendimento aos Usuários (SAUs). Assim, os locais que já contam com a novidade estão na BR-153, em Jaraguá, Mara Rosa, Porangatu e Aliança do Tocantins (TO), e na BR-414, em Cocalzinho de Goiás e Vila Propício.

Os fabricantes compatíveis com os plugs tipo 2-T2 (IEC62196) são Audi, BMW, BYD, Mercedes-Benz, Renault, Smart, Tesla, Volkswagen e Volvo. Portanto, proprietários de modelos não atendidos devem levar os próprios adaptadores.