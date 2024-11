Familiares denunciam túmulos alagados no Cemitério Park após chuvas em Anápolis: “descaso total”

Após fortes chuvas atingirem Anápolis nas últimas semanas, frequentadores denunciaram uma “situação de descaso” no Cemitério Park, localizado na Vila Mariana, região Sudeste de Anápolis.

No local, túmulos foram encontrados completamente tomados pela água, um dia após temporais atingirem o município.

Ao Portal 6, Mariana Silva Oliveira, de 28 anos, relatou uma cena embaraçosa e para lá de frustrante ao visitar o local, no último domingo (17), em preparação para o velório de um primo.

No dia do ocorrido, um tio da comerciante foi até o endereço para checar as condições para o enterro, que aconteceria mais tarde e receberia parentes de Minas Gerais.

Contudo, ao chegar lá, a situação foi uma surpresa nada positiva, como afirmou a anapolina em entrevista à reportagem.

“Nós fomos cedo para fazer a abertura do túmulo, mas quando chegamos lá, o túmulo estava transbordando de água. Estava muito cheio”, explicou.

Buscando solução

Assustados com a cena, os familiares se dirigiram pessoalmente até a direção do cemitério, que se comprometeu a acionar um caminhão-pipa para drenar a água.

No entanto, mesmo com a operação, o problema não havia sido sanado, com parte da água ainda cobrindo os buracos, que mais tarde receberiam os caixões com os corpos, não só do primo, como de outras pessoas.

“Ainda tinha água demais, eles [equipe do cemitério] tinham feito uma abertura nos túmulos, quebrado uns pedaços embaixo para ajudar na vazão. Mas não resolveu, ainda tinha muita água”, relembrou.

Resolvendo com as próprias mãos

Preocupado com a situação, o próprio tio de Mariana precisou improvisar e utilizar artifícios para retirar mais água do túmulo do sobrinho, além de tentar desobstruir as valas que ficavam próximas.

“Eu quebrei mais um pouco e tampei os túmulos de cima para a água não ficar vazando para baixo, coloquei terra lá, mas ficou vazando. Eles estavam colocando um broquete embaixo para colocar o caixão por cima da água”, disse o tio, indignado.

Apesar das tentativas, o velório do primo de Mariana ainda contou com vazamentos, deixando a família, que havia saído de Minas Gerais já abalada, com ainda mais dor.

“Se ir lá hoje ou amanhã vai estar do mesmo jeito. Esses túmulos estão todos abertos, cheios d’água. Sempre que chove muito acontece isso. Eles tentam resolver furando esses buracos e jogam terra por cima. Está a coisa mais feia do mundo, o maior descaso do mundo”, finalizou a jovem, revoltada.

O que diz a Prefeitura?

O Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, que, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, declarou que os alagamentos ocorreram somente em covas novas e que estavam sem uso. Apesar disso, a pasta pontuou que drenagens foram realizadas com bombas, evitando que a água entrasse novamente.

Confira a nota na íntegra: