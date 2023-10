Mergulhadores de Anápolis localizam corpo de adolescente que foi puxado por correnteza

Mergulhadores da guarnição náutica do Corpo de Bombeiros de Anápolis conseguiram, neste domingo (22), localizar e resgatar o corpo do adolescente que se afogou enquanto nadava no Rio das Almas, no distrito de Lavrinha – localizado no município de São Luiz do Norte.

Ele, que foi identificado como Gabriel Oliveira Mesquita e que tinha recém-completado 14 anos, estava desaparecido desde a tarde deste sábado (21).

Segundo testemunhas, o garoto havia entrado para nadar no rio, mas acabou sendo levado pela força da correnteza.

Familiares e amigos viram o menino pedindo socorro e até tentaram pular na água para puxá-lo de volta, mas não foi possível.

Após afundar, Gabriel não foi mais visto e os presentes acionaram a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros de imediato.

Uma equipe de Uruaçu se deslocou para atender a ocorrência e procurou por ele até o final da noite de sábado (22), mas sem sucesso.

Na manhã deste domingo (22), porém, mergulhadores especializados de Anápolis estiveram no local e conseguiram localizar o corpo.