Confusão em motel de Goiânia termina com prisão de motorista de aplicativo e travesti

Um desentendimento em um motel acabou virando caso de polícia e resultando na prisão de um motorista de aplicativo, de 39 anos, e um travesti. A situação aconteceu no domingo (22), no Setor São Francisco, em Goiânia.

O caso teve início quando os envolvidos iniciaram uma discussão no pátio do local – sem roupa. Assim a Polícia Militar (PM) foi acionada e se deslocou até o endereço.

Já no ambiente, durante uma vistoria, os agentes encontraram restos de drogas no quarto que eles ocupavam momentos antes do embate.

Ao olhar o veículo de um dos envolvidos, os policiais ainda acharam uma peça de pasta base envolvida em fita marrom.

Ao ser questionado, o motorista de aplicativo afirmou que ainda continha mais entorpecentes na residência, ocasionando o deslocamento da PM até a moradia do homem.

No local, foram encontradas quatro balanças de precisão, 42 embalagens contendo Skunk em plásticos transparentes, duas peças de maconha, uma peça de cocaína, um pacote de “Cafeína”, um pacote de “Tetra”, uma seladora a vácuo e várias embalagens destinadas a acomodar as porções de drogas.

Os dois envolvidos foram conduzidos até uma delegacia da Polícia Civil (PC) para os procedimentos legais.