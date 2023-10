Se você é daquele tipo de pessoa que adora descobrir dicas naturais para auxiliar no dia a dia, vai se encantar com a técnica de colocar folha de louro na máquina de lavar.

Pode parecer algo atípico e sem fundamento, mas aquela folhinha utilizada como tempero na cozinha pode ser muito útil no processo de lavar suas peças de roupa de forma natural, acessível e prática.

E você deve estar se perguntando como o louro pode ajudar na lavagem. A resposta é simples e vou te contar exatamente como funciona e como utilizá-lo. Quer saber mais? Então confira logo abaixo!

Descubra o que acontece quando você coloca folha de louro na máquina de lavar:

A folha de louro é uma planta aromática que não apenas contribui para o sabor das refeições, mas também apresenta características que podem ser benéficas para suas roupas quando utilizadas na máquina de lavar.

Tanto na sua forma integral como em óleo essencial de louro, esse elemento pode ser empregado para conferir um toque único às suas lavagens.

Logo, se você já estiver cansado de gastar muito com produtos de limpeza para perfumar a roupa, pode apostar no louro como uma alternativa para tirar todo o cheiro ruim das peças e entregar um aroma natural delicioso.

E para conseguir isso é bem prático. Basta colocar as peças normalmente na máquina de lavar e adicionar as folhas por cima. Caso opte pelo óleo, não há problemas. Assim que o eletrodoméstico começar a rodar as roupas, o ingrediente agirá, perfumando todas as roupas.

A melhor parte é que essa planta, oriunda da região do Mar Mediterrâneo, é facilmente encontrada nos mercados do Brasil. Além disso, é algo que custa menos de R$ 10.

Assim, será possível economizar ainda mais na compra inicial do mês e ter suas peças bem cheirosas.

