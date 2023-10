Os motoristas de automóveis muitas vezes levam multas injustas devido a regras de trânsito que desconheciam. Essa situação é especialmente comum em locais com regulamentos complexos e em constante mudança.

Desconhecer limites de velocidade, restrições de estacionamento ou regras de conversão podem resultar em penalidades financeiras que vão pesar bastante no bolso.

Educação e conscientização são essenciais para prevenir multas desnecessárias e melhorar a segurança nas estradas. Portanto, investir em programas educacionais e sinalização clara podem ajudar a evitar penalidades injustas e promover um tráfego mais seguro.

No intuito de ajudar os condutores, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) emitiu um alerta geral à população destacando situações que podem render multas e que muitos motoristas não estão cientes.

Alerta geral para motoristas de todo país: vocês podem ser multados por isso

1. Molhar o pedestre passando em poças d’água

É preciso atenção redobrada em dias chuvosos tanto na pista quanto com os pedestres, principalmente. Se um motorista jogar água ou detritos sobre uma pessoa enquanto se locomove em uma pista é passível de infração média, com direito a multa de R$ 130,16.

2. Dirigir de chinelos

Dirigir é com calçado adequado. O Código de Trânsito brasileiro reforça que o condutor deve estar em condições adequadas para manusear o veículo em pista e isso inclui o uso de um calçado coerente e que se fixe firmemente aos pés.

3. Acionar buzina por tempo prolongado e sem motivo justificável

Muito cuidado ao manusear uma buzina no trânsito. Ela serve como uma ferramenta de alerta aos condutores próximos e deve ser utilizada de forma muito breve e com motivo justificável. Caso de excesso com a buzina é infração leve, com uma multa de R$ 88,38.

4. Estacionar o veículo distante do meio-fio

Sim, o treinamento na autoescola não foi criado em vão. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar o veículo em distância grande do meio-fio pode gerar aplicação de multa, de acordo com a distância observada pela autoridade de trânsito.

Entre 50 cm e 1 metro de distância, a infração é de natureza leve e a multa de R$ 88,38, com a possibilidade de remoção do veículo. Em caso de distância maior que 1 metro, infração grave, multa de R$ 195,23 nas mesmas condições de possibilidade de remoção do veículo também.

5. Não acionar o limpador de para-brisa em dias chuvosos

Infração grave, multa de R$ 195,23 e retenção do veículo até o condutor providenciar a devida regularização. O uso do limpador de para-brisa é obrigatório, em situações chuvosas.