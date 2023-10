Edital publicado para vagas com salários de até R$ 10.942,07 em Goiânia; confira os cargos

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) abriu processo seletivo, nesta sexta-feira (27), para atuar no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) e Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz, em Goiânia.

As vagas são para formação de cadastro reserva e foram destinadas às pessoas com deficiência (PCD). Assim, as inscrições podem ser realizadas entre os dias 27 e 30 de outubro pelo site do Idtech.

A oportunidade é para os cargos de auxiliar administrativo, médico intensivista, técnico de enfermagem, técnico em edificações, tecnólogo em edificações e recepcionista, todos em regime CLT.

Já a remuneração começa em R$ 1.604,44 e pode chegar a R$ 10.942,07, de acordo com o cargo. Para participar, é necessário se cadastrar no site, preencher o formulário virtual, selecionar a vaga desejada e anexar os documentos solicitados.

Com isso, a seleção será realizada nas seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos gerais e específicos, avaliação prática de digitação, avaliação prática em AutoCAD Básico 2D, e entrevista por competências.

Vale destacar que as etapas variam de acordo com o cargo pretendido. Desse modo, todos os resultados serão divulgados no site do Idtech. A relação final de selecionados, por sua vez, será informado no dia 27 de novembro.